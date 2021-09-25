В Петербурге состоится традиционная осенняя выставка грибов

В Петербурге состоится традиционная осенняя выставка грибов
В Петербурге пройдет выставка грибов. Фото: pixabay

На выставке будут представлены тематические акварельные работы Александра Вязьменского.

Выставка грибов пройдет в Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге. Она будет идти всего пару дней, 25-26 сентября. Об этом сообщили накануне на официальном сайте Ботсада.

Выставка «Планета грибов» расположится в павильоне «Зеленый домик». Здесь будут только те грибы, которые были собраны на территории Петербурга и Ленинградской области. На каждом из них будет наклеена этикетку с информацией об «экспонате».

Отмечается, что будет возможность обратиться за консультаций к специалисту. Эксперты помогут разобраться горожанам с грибами. Также в павильоне пройдет выставка акварельных рисунков грибов Александра Вязьменского.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский художник нашел в лесу Выборга редкий гриб.

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