В субботу в Пулково задержали 5 рейсов

В субботу в Пулково задержали 5 рейсов
В Пулково задерживают пять рейсов. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

Сегодня, 25 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали пять авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Челябинска, Сочи, Франкфурта, Симферополя и Тамбова. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Челябинска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 02:25, однако время вылета сдвинули на 02:55. Далее с опозданием вылетит рейса до Сочи. Самолет перенесли с 05:45 на 06:50.

Также задерживают рейс до Франкфурта. Самолет должен был улететь в 05:55.

Позднее назначенного вылетит лайнер до Симферополя. Рейс перенесли с 06:30 на 07:55.

Кроме этого, опаздывает рейс до Тамбова. Самолет должны были отправить в 07:30, однако по факту придется ждать до 08:05.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.

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