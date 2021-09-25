В субботу в Пулково задержали 5 рейсов

Сегодня, 25 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали пять авиарейсов.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Челябинска, Сочи, Франкфурта, Симферополя и Тамбова. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
Первым задерживается рейс до Челябинска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 02:25, однако время вылета сдвинули на 02:55. Далее с опозданием вылетит рейса до Сочи. Самолет перенесли с 05:45 на 06:50.
Также задерживают рейс до Франкфурта. Самолет должен был улететь в 05:55.
Позднее назначенного вылетит лайнер до Симферополя. Рейс перенесли с 06:30 на 07:55.
Кроме этого, опаздывает рейс до Тамбова. Самолет должны были отправить в 07:30, однако по факту придется ждать до 08:05.
Причины задержек не указываются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.