Вирусолог предупредил о новой волне ковида в регионах

Вирусолог Максим Скулачев рассказал, в каких российских регионах нужно опасаться наибольшего подъема заболеваемости в случае прихода новой волны коронавируса.

Он отметил, что заболеваемость может вырасти из-за того, что дети пошли в школы, а студенты в университеты. Также на распространение вируса влияет осенняя погода, сообщает «радио Sputnik».

По его словам, есть высокая вероятность новой волны коронавируса в Россию, которая принесет очередные штаммы инфекции. Вирусолог отметил, что Москве и Петербурге это грозит меньше всего, так как там много переболевших и вакцинированных.

С начала пандемии в России выявлено 7 376 374 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 202 273 летальных исхода, выздоровели 6 574 608 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян. Он призывает власти подумать и ввести обязательную вакцинацию.