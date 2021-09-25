К месту ДТП с мотоциклом на Мгинской приехала скорая

В пятницу, 24 сентября, во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоцикла. Авария случилась на Мгинской улице, дом 1/2.

На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и ДПС, сообщается в группе «Мотосолидарность официальная страница» соцсети «Вконтакте».

В Сети появились кадры с места аварии. На опубликованных снимках видно, что оранжевый мотоцикл лежит на боку, при этом явных повреждений на нем не заметно.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Нефтяной дороге в Петербурге заметили опрокинутый на бок автомобиль. На месте работают медики и спасатели.