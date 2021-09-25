В Петербурге пройдут дожди в субботу

В субботу, 25 сентября, в Петербурге ожидается дождливая погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация будет представлена центральной частью североатлантического циклона. Его стараниями ожидается облачная погода, пройдут дожди, а температура воздуха останется на пару ниже климатической нормы», — сообщил синоптик.

Температура воздуха днем ожидается на уровне +9…+11 градусов. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, подует со скоростью 4-9 метров в секунды. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.