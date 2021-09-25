В Красногвардейском районе загорелись три грузовика

Утром 25 сентября в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 06:59. Пожар произошел по адресу: Волго-Донской проспект, д. 17.

На территории промзоны, в двух грузовых автомобилях обгорели кабины, в третьем грузовике обгорели колеса. Справиться с огнем удалось в 07:43. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в двухкомнатной квартире.