В Красногвардейском районе загорелись три грузовика

В Красногвардейском районе загорелись три грузовика
На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Утром 25 сентября в Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 06:59. Пожар произошел по адресу: Волго-Донской проспект, д. 17.

На территории промзоны, в двух грузовых автомобилях обгорели кабины, в третьем грузовике обгорели колеса. Справиться с огнем удалось в 07:43. Информации о пострадавших не поступало. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в двухкомнатной квартире.

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