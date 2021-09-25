Город спит: пробки в Петербурге составили один балл

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на утро, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 10 часов — пробки составят два балла, а после 13 часов — три балла.

Сейчас небольшие пробки есть в центре города в районе Московского вокзала, на Полтавской улице и на Садовой.

Кроме того, затор наблюдается на севере Петербурга, небольшая пробка на проспекте Просвещения и улице Руставели.

На юге Петербурга пробка скопилась на Московском шоссе и Бухарестской улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.