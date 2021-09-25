Спасатели потушили вспыхнувший автомобиль в Кировском районе

Спасатели потушили вспыхнувший автомобиль в Кировском районе
Пожар уже ликвидировали. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Под утро 25 сентября в Кировском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 04:16.

На территории садоводства «Невский завод» загорелся легковой автомобиль.

На месте происшествия прибыла дежурная смена 131 пожарной части противопожарной службы. В ликвидации пожара участвовали четыре человека и одна единица спецтехники.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, горели моторный отсек, покрышки и салон легкового автомобиля. Справиться с огнем удалось в 05:07.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в двухкомнатной квартире.

кировский район пожар происшествие


 

Новости партнеров
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Умер актер сериалов
Умер актер сериалов "Нюхач" и "Склифосовский" Шухрат Иргашев
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели потушили вспыхнувший автомобиль в Кировском районе
Mercedes снес ограждение на Кантемировском мосту
Город спит: пробки в Петербурге составили один балл
Попова исключила локдаун в России
В Красногвардейском районе загорелись три грузовика
В Петербурге пройдут дожди в субботу
К месту ДТП с мотоциклом на Мгинской приехала скорая
На Смольной набережной не смогли разъехаться две легковушки