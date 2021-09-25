Спасатели потушили вспыхнувший автомобиль в Кировском районе

Под утро 25 сентября в Кировском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 04:16.

На территории садоводства «Невский завод» загорелся легковой автомобиль.

На месте происшествия прибыла дежурная смена 131 пожарной части противопожарной службы. В ликвидации пожара участвовали четыре человека и одна единица спецтехники.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, горели моторный отсек, покрышки и салон легкового автомобиля. Справиться с огнем удалось в 05:07.

Информация о пострадавших не поступала.

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