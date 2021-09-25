В Роспотребнадзоре рассказали, из-за чего может произойти подъем заболеваемости ковидом

В России может вырасти заболеваемость коронавирусом, если соотечественники откажутся от прохождения вакцинации.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

«Предположительно, за счет тех, кто не вакцинировался», — отметил эксперт.

С начала пандемии в России выявлено 7 376 374 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 202 273 летальных исхода, выздоровели 6 574 608 человек.

Ранее Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт Минздрава призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный внештатный педиатр Минздрава Александр Баранов считает, что ковид сильно вредит здоровью россиян.