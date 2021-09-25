Жителей Ленобласти ждут дождливые выходные

В воскресенье, 26 сентября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут кратковременные дожди.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +4…+9 градусов, днём столбики термометров покажут +8…+13 градусов.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный. Скорость порывов составит 5-10 метров в секунду.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг, 26 августа, в Петербурге ожидается прохладная погода. На это повлияет передняя часть атлантического циклона, центр которого выйдет в южную часть акватории Балтийского моря.