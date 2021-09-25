Во Всеволожском районе загорелся частный дом

Спасатели уже справились с возгоранием. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Спасатели уже справились с возгоранием. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Утром 25 сентября во Всеволожском районе произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 04:20. В деревне Куйвози на улице Первомайская загорелся частный дом.

На место происшествия прибыли дежурные смены 94 пожарно-спасательной части и 104 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.

Горели обстановка в частном доме на площади 40 квадратных метров и кровля на площади 15 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 06:01. Информация о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в двухкомнатной квартире.