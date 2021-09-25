Во Всеволожском районе загорелся частный дом

Во Всеволожском районе загорелся частный дом
Спасатели уже справились с возгоранием. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Утром 25 сентября во Всеволожском районе произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 04:20. В деревне Куйвози на улице Первомайская загорелся частный дом.

На место происшествия прибыли дежурные смены 94 пожарно-спасательной части и 104 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники.

Горели обстановка в частном доме на площади 40 квадратных метров и кровля на площади 15 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 06:01. Информация о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петродворцовом районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в двухкомнатной квартире.

пожар происшествия частный дом


 

Новости партнеров
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Умер актер сериалов
Умер актер сериалов "Нюхач" и "Склифосовский" Шухрат Иргашев
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во Всеволожском районе загорелся частный дом
Жителей Ленобласти ждут дождливые выходные
В Петербурге в воскресенье ожидается +12 градусов, без дождей
В Роспотребнадзоре рассказали, из-за чего может произойти подъем ...
Легковушка чуть не упала в воду на набережной Фонтанки
Спасатели потушили вспыхнувший автомобиль в Кировском районе
Mercedes снес ограждение на Кантемировском мосту
Город спит: пробки в Петербурге составили один балл