В Ленобласти возбудили дело после обнаружения тела, завернутого в одеяло

В Ленобласти возбудили дело после обнаружения тела, завернутого в одеяло
Расследование уголовного дела продолжается. Фото : Следственный Комитет РФ

В Киришском районе Ленинградской области по факту обнаружения тела возбудили уголовное дело. Накануне в зарослях на берегу озера Острочинное в посёлке Будогощь Киришского района Ленинградской области в строительной тележке обнаружено, завернутое в одеяло, тело неизвестного мужчины с явными признаками насильственной смерти.

По данному факту следственный отдел по городу Кириши Следственного управления СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СК России по Ленобласти.

Сейчас по делу проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Устанавливается личность погибшего, а также круг лиц, причастных к совершенному преступлению. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кингисеппском районе Ленобласти женщина обнаружила тело своего супруга.

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