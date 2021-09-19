Жена нашла тело мужа в лесу с простреленной головой в Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленобласти женщина обнаружила тело своего супруга. Инцидент произошел 18 сентября.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 41-летня женщина рассказала, что ее супруг пошел на охоту и перестал выходить на связь. Она отправилась на его поиски и в итоге нашла с огнестрельным ранением головы в районе деревни Лужицы.

С места происшествия были изъяты два ружья, стульчик и кепка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что женщины нашлись целыми и невредимыми: они таки не смогли собрать ни ягод, ни грибов. В Приозерском районе 10 сентября потерялись две пенсионерки, отправившиеся гулять в лес.