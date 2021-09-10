В Ленобласти в лесу искали двух заблудившихся пенсионеров

Женщины нашлись - с ними все хорошо. Фото: скриншот Вконтакте

Женщины нашлись - с ними все хорошо. Фото: скриншот Вконтакте

Женщины нашлись целыми и невредимыми: они таки не смогли собрать ни ягод, ни грибов.

В Приозерском районе 10 сентября потерялись две пенсионерки, отправившиеся гулять в лес. Об этом сообщили в региональной Аварийно-спасательной службе.

Известно, что женщины 67 и 72 лет искали ягоды и грибы недалеко от озера Ястребиное. В какой-то момент они перестали выходить на связь, домой пенсионерки не возвращались. На их поиски отправились спасатели, которые пытались отыскать женщин несколько часов. В итоге дамы нашлись целыми и невредимыми, а также с пустыми корзинками.

На данный момент пенсионерки дома, с ними все хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти потерявшийся 71-летний грибник умер в лесу. Мужчину удалось отыскать мертвым спустя восемь дней.