В Ленобласти в лесу искали двух заблудившихся пенсионеров

В Ленобласти в лесу искали двух заблудившихся пенсионеров
Женщины нашлись - с ними все хорошо. Фото: скриншот Вконтакте

Женщины нашлись целыми и невредимыми: они таки не смогли собрать ни ягод, ни грибов.

В Приозерском районе 10 сентября потерялись две пенсионерки, отправившиеся гулять в лес. Об этом сообщили в региональной Аварийно-спасательной службе.

Известно, что женщины 67 и 72 лет искали ягоды и грибы недалеко от озера Ястребиное. В какой-то момент они перестали выходить на связь, домой пенсионерки не возвращались. На их поиски отправились спасатели, которые пытались отыскать женщин несколько часов. В итоге дамы нашлись целыми и невредимыми, а также с пустыми корзинками.

На данный момент пенсионерки дома, с ними все хорошо.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти потерявшийся 71-летний грибник умер в лесу. Мужчину удалось отыскать мертвым спустя восемь дней.

ленинградская область лес новости СПб пенсионерка поиск


 

Новости партнеров
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать отопления
В Петербурге появился перечень адресов работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделю
В Петербурге появился перечень адресов работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделю
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Что известно о погибшем главе МЧС РФ Евгении Зиничеве
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти в лесу искали двух заблудившихся пенсионеров
Сотрудников Петербургского университета ветеринарной медицины подозревают в ...
«Следователи из Москвы» уговорили петербурженку перевести им 6,6 млн рублей
На Плесецкой загорелся балкон в однушке
В Петербурге занято более 70% коечного фонда
Стало известно имя врио главы МЧС
В США Шнобелевскую премию вручили за изучение защитных свойств бороды
Ученые раскрыли наиболее живучий штамм COVID