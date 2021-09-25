В США впервые обнаружили коронавирус у домашнего хорька

В США впервые обнаружили ковид у домашнего хорька. Это произошло в штате Флорида.

Так, это первый домашний хорек с подтвержденным ковидом в Соединенных Штатах, заявляют в Минсельхозе. Об этом сообщает РИА «Новости».

У животного выявили симптомы заболевания. Ими стали кашель и чихание. Специалисты взяли для анализа все нужные биообразцы. Есть предположение, что хорек заразился ковидом от человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переговоры о признании «Спутника V» Всемирной организацией здравоохранения могут затянуться. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что они по их запросам предоставляют нужную информацию, однако переговоры затягиваются, и не известно, когда они закончатся. Гинцбург обратил внимание на то, что институт Гамалеи напрямую не ведет переговоры с ВОЗ.