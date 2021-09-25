Гастроэнтеролог Арзуманян предупредила россиян, что горячий чай может вызвать рак

Гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала о вреде горячего чая. По ее мнению, неправильная температура чая может вызвать рак.

Так, она утверждает, существует исследование, что горячий чай может привести к развитию онкологии, могут повредиться пищевод, гортань. Именно поэтому следует заваривать чай не кипятком и пить его немного остывшим. Самое лучшее, если чай соотносится с температурой тела. Об этом сообщает Sputnik.

Врач посоветовала ждать около пяти минут перед тем, как пить чай, чтобы не было обжигающего эффекта. Также согревающий эффект чая больше психологический, чем физический, потому что в желудке температуру люди не чувствуют.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-диетолог Марина Степанян рассказала о полезных свойствах чая и кофе, а также о потенциальном вреде от частого употребления этих напитков.