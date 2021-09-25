Гастроэнтеролог Арзуманян предупредила россиян, что горячий чай может вызвать рак

Гастроэнтеролог Арзуманян предупредила россиян, что горячий чай может вызвать рак
Самое лучшее, если чай соотносится с температурой тела. Фото: pixabay.com

Гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян рассказала о вреде горячего чая. По ее мнению, неправильная температура чая может вызвать рак.

Так, она утверждает, существует исследование, что горячий чай может привести к развитию онкологии, могут повредиться пищевод, гортань. Именно поэтому следует заваривать чай не кипятком и пить его немного остывшим. Самое лучшее, если чай соотносится с температурой тела. Об этом сообщает Sputnik.

Врач посоветовала ждать около пяти минут перед тем, как пить чай, чтобы не было обжигающего эффекта. Также согревающий эффект чая больше психологический, чем физический, потому что в желудке температуру люди не чувствуют.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-диетолог Марина Степанян рассказала о полезных свойствах чая и кофе, а также о потенциальном вреде от частого употребления этих напитков.

горячие напитки мнение врача ожог рак чай


 

Новости партнеров
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора Буксмана
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Гастроэнтеролог Арзуманян предупредила россиян, что горячий чай может вызвать рак
Конфликт на проспекте Энергетиков закончился стрельбой
В Ленобласти еще 233 человека заболели коронавирусом
Доктор Мясников: люди с первой группой крови защищены от COVID-19
Стало известно о состоянии пострадавшего на Эльбрусе петербуржца
Жертвами коронавируса за сутки стали 50 петербуржцев
На учебу в Россию ещё не вернулись более 145 тысяч иностранных студентов
В Петербурге зафиксировано 1907 новых случаев коронавируса