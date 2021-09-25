«Лада» влетела в грузовик у Лодейного Поля, водитель погиб

&#171;Лада&#187; влетела в грузовик у Лодейного Поля, водитель погиб
По данным сервиса "Яндекс.Карты", проезд по мосту через реку Свирь у Лодейного Поля затруднен. Фото: lada.ru

Смертельное ДТП произошло сегодня, 25 сентября, в Лодейнопольском районе Ленобласти. Авария случилась в 20 километрах от границы с Карелией.

Накануне утром на 236 километре трассы Р-21 «Кола» «Лада» с карельскими номерами врезалась в грузовик. В результате удара виновник ДТП скончался на месте происшествия. Его обстоятельства устанавливают сотрудники ГИБДД. Об этом сообщает 47news.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», проезд по мосту через реку Свирь у Лодейного Поля затруднен.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером в среду на внутренней стороне КАД потушили загоревшийся отечественный автомобиль. Очевидцы сообщили об автомобильном пожаре в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось на внутреннем кольце перед развязкой с Пулковским шоссе. Загорелся автомобиль марки «Лада».

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