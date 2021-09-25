Житель Ленобласти сжег двух попугаев и стал фигурантом уголовного дела

В Гатчине возбуждено уголовное дело из-за сожжённых домашних попугаев.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 23 сентября в полицию обратилась жительница деревни Марьино и рассказала о том, что вечером 5 сентября ее 36-летний муж сжег двух ее попугаев.

Супруги находятся в процессе расторжения брака. Во время очередной ссоры мужчина схватил жидкость для розжига, облил ею клетку с двумя попугаями и поджег. Обе птицы погибли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Подозреваемого отправили под домашний арест.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что соседа встревожили о крики о помощи, которые исходили от одного из домов. Мужчина вызвал полицию. Оказалось, что данные вопли издавал не человек попавший в беду, а попугай