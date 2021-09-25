В интернете опубликовали более 150 тысяч анкет клиентов Совкомбанка

В каждой анкете указаны персональные и паспортные данные, адрес, а также информация доходах. Фото: Pixabay

В каждой анкете указаны персональные и паспортные данные, адрес, а также информация доходах. Фото: Pixabay

В интернете в открытом доступе появилось больше 150 тысяч анкет россиян, которые подавали онлайн-заявки на кредит в «Совкомбанке». В компании факт утечки подтвердили. Сейчас специалисты работают над устранением последствий массового слива данных.

В банковской организации также отметили, что данные в интернет выгрузил недобросовестный работник. В каждой анкете указаны персональные и паспортные данные, адрес, а также информация доходах. Об этом сообщает РБК.

Работник «Совкомбанка» украл базу данных ещё год назад. Его уже приговорили к двум годам условно. Сейчас он снова разместил украденные данные.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице злоумышленники надели маски, взяли оружие и ограбили отделение российского банка. Происшествие случилось в Невском районе Северной столицы. Два вооруженных человека ворвались в банк на проспекте Большевиков.