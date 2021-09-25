82-летнего петербуржца спасли в горах Карачаево-Черкесии

82-летнего петербуржца спасли в горах Карачаево-Черкесии
Когда мужчину нашли, его напоили горячим чаем и эвакуировали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии на перевале Федосеева спасли 82-летнего петербуржца.

Мужчина хотел забраться на хребет Абишира-Ахуба. В середине сентября он вышел на маршрут, а 23 сентября перестал выходить на связь. Его тут же стали искать местные спасатели. Тогда в горах поднялся ветер и пошел сильный снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкессии.

Когда мужчину нашли, его напоили горячим чаем и эвакуировали. Экстремалом занялись медики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали о состоянии петербуржца, пострадавшего при восхождении на Эльбрус. Ему стало лучше. Двое находившихся в реанимации — гид из Карачаево-Черкесии и альпинист из Санкт-Петербурга с переломом ноги — переведены из реанимации в обычную палату. Всего в больнице сейчас находятся девять пострадавших.

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