82-летнего петербуржца спасли в горах Карачаево-Черкесии

Когда мужчину нашли, его напоили горячим чаем и эвакуировали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии

Когда мужчину нашли, его напоили горячим чаем и эвакуировали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии на перевале Федосеева спасли 82-летнего петербуржца.

Мужчина хотел забраться на хребет Абишира-Ахуба. В середине сентября он вышел на маршрут, а 23 сентября перестал выходить на связь. Его тут же стали искать местные спасатели. Тогда в горах поднялся ветер и пошел сильный снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкессии.

Когда мужчину нашли, его напоили горячим чаем и эвакуировали. Экстремалом занялись медики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали о состоянии петербуржца, пострадавшего при восхождении на Эльбрус. Ему стало лучше. Двое находившихся в реанимации — гид из Карачаево-Черкесии и альпинист из Санкт-Петербурга с переломом ноги — переведены из реанимации в обычную палату. Всего в больнице сейчас находятся девять пострадавших.