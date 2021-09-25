В горах Сочи выпало 17 см снега

На высоте 1600 метров снега выпало чуть более 3 см. Фото: pixabay

На высоте 1600 метров снега выпало чуть более 3 см. Фото: pixabay

В горах Сочи выпало 17 см снега. Так, на высоте «Розе Пик», на высоте 2 тыс. 320 метров выпало 17 см снега.

На данный момент температура на курорте минус один градус. По словам синоптиков, уже на следующей неделе весь выпавший снег растает. Синоптик курорта «Роза Хутор» Адриан Коротеев отмечает, что вечер 10 м/с, порывы 15 м/с. Снегопад продолжается. Об этом сообщает РИА «Новости».

Горные курорты Сочи работают в обычном режиме. Смотровая площадка «Роза Пик» открыта для посетителей. На высоте 1600 метров снега выпало чуть более 3 см. В Красной Поляне погода спокойная.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет лоукостера «Уральские авиалинии», летевший из Антальи в Екатеринбург, вынуждено приземлился в Сочи из-за смерти пассажирки на борту воздушного судна. Так, во время полета женщине стало плохо.