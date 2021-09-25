Автомобиль улетел в канаву у окутанного облаками «Лахта Центра»

Автомобиль улетел в канаву у окутанного облаками &#171;Лахта Центра&#187;
Автомобиль улетел в канаву. Фото: скриншот "Наш Приморский район" "ВКонтакте"

В субботу, 25 сентября, здание «Лахта Центра» и его окрестности погрузились в туман. Возможно, непогода стала причиной рядом случившегося ДТП.

Фотографиями и видео затуманенного «Лахта Центра» петербуржцы поделились в группе «Наш Приморский район» социальной сети «ВКонткте». На кадрах также запечатлена красная иномарка, которая угодила в канаву.

«Поворот не туда»», — прокомментировал пользователь.

«Лахта центр» окутали облака. Фото: скриншот «Наш Приморский район» «ВКонтакте»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 26 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Днем столбики термометров покажут +10…+12 градусов.

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