Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь

Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь
Мост через Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В связи с разводкой моста через Свирь движение по трассе Р-21 «Кола» полностью перекроют в понедельник, 27 сентября.

Так, мост разведут с 11:10 до 13:10 на 236-м километре трассы у Лодейного Поля. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», остановка движения – мера вынужденная, необходимо пропустить по реке яхту «Аквамарин», максимальная высота которой составляет 16,3 метра.

Водителей просят учесть эту информацию, планируя свои маршруты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ограничат проезд по путепроводу на развязке Киевского и Красносельского шоссе.

"Кола" мост через свирь перекрытие движения


 

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