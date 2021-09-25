Спасатели предупредили жителей Ленобласти о тумане в начала рабочей недели

Жителей Ленинградской области предупредили об ухудшении погодных условий в начале следующей недели. Особенно осторожными следует быть водителям.

Так, ночью и утром 27 и 28 сентября в регионе ожидается туман, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области.

Из-за ухудшения погодных условий повышается вероятность аварий на дорогах. Бдительность важно проявить и пешеходам, чтобы не стать жертвой аварии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье, 26 сентября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. В дневное время столбики термометров покажут +8…+13 градусов. Скорость порывов ветра составит 5-10 метров в секунду.