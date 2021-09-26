В Пулково задержали три авиарейса 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Архангельска и Антальи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Так, первым задержали рейс до Архангельска, который обслуживает авиакомпания Smartavia. Вылет был назначен на 1:25, но его отложили до 2:40.

Также задерживаются два рейса авиакомпании «Северный ветер» до Антальи. Пассажиры рейса N4 5873 рассчитывали покинуть Петербург в 2:30, однако время вылета сдвинули на 3:40. Рейс N4 5895 должен был улететь в 13:20, но по факту ждать придется до 14:30.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в субботу в Пулково задержали 5 рейсов. Задержали самолеты до Челябинска, Сочи, Франкфурта, Симферополя и Тамбова. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.