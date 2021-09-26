Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о возвращении «жестких» болей из-за мигрени.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она предположила, что возвращение головных болей мог спровоцировать перенесенный коронавирус.

Среди проблем со здоровьем Кудрявцева также назвала апатию и даже панические атаки.

«Короче, в моем случае долбануло по нервной системе», — написала телеведущая.

Напоминаем, в начале января Кудрявцева заболела коронавирусом, из-за чего не поехала в отпуск. Ей пришлось какое-то время жить вне семьи, чтобы уберечь от инфекции близких.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Лера Кудрявцева оказалась в инвалидной коляске после неудачного падения. Она случайно упала дома и сломала крестец.