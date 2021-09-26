Двое пострадали в пожаре на Пионерстроя

Пожар с пострадавшими произошел в Красносельском районе Северной столицы.

Сегодня, 26 сентября, в три часа ночи поступила информация о пожаре по адресу: улица Пионерстроя, дом 18. Загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Во время пожара пострадали два человека. Их госпитализировали.

Огонь тушили три спецмашины и 15 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в двухкомнатной квартире. По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 24 сентября пожарные машины отправились на Ропшинское шоссе, к дому №13. Сообщение о возгорании в Петергофе поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 19:32. Пожар произошел в двухкомнатной квартире.