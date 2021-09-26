Вильфанд пообещал золотую осень с 27 сентября

Вильфанд пообещал золотую осень с 27 сентября
Ожидаются заморозки. Фото: Pixabay

С понедельника в европейскую часть России придет золотая осень, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, установится «мощный, хорошо выраженный антициклон». Новая неделя начнется облачно, возможен небольшой дождь. Уже во вторник погода наладится, потом солнце будет показываться жителям России чаще, дни будут без осадков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Однако, золотая осень — это не хорошая погода, а буйство красок и особая пора, отмечает синоптик. Ее можно будет наблюдать со следующей недели. Днем будет +10-12 градусов, ночью от нуля до плюс пяти. Ожидаются заморозки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 26 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременный дождь, днем будет преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный.

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