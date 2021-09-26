На Среднеохтинском загорелась кухня

Очередной пожар произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Накануне ночью поступила информация о пожаре по адресу: Среднеохтинский проспект дом 1 корпус 4. В трехкомнатной квартире загорелась кухня. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице и Ленобласти.

В результате пожара никто не пострадал.

Огонь потушили до прибытия сотрудников МЧС.

Это уже второй пожар за ночь. В три часа ночи пожар с пострадавшими произошел на Пионерстроя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Дым окутал территорию комплекса «Олимпийские надежды». Возгорание случилось 24 сентября по адресу: улица Мебельная, дом 33А. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 13:17. К месту происшествия оперативно выехали 12 спасателей на трех спецмашинах. На территории комплекса «Олимпийские надежды» горели две бытовки на площади 24 кв. метра.