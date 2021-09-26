На Среднеохтинском загорелась кухня

На Среднеохтинском загорелась кухня
В результате пожара никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Очередной пожар произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Накануне ночью поступила информация о пожаре по адресу: Среднеохтинский проспект дом 1 корпус 4. В трехкомнатной квартире загорелась кухня. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице и Ленобласти.

В результате пожара никто не пострадал.

Огонь потушили до прибытия сотрудников МЧС.

Это уже второй пожар за ночь. В три часа ночи пожар с пострадавшими произошел на Пионерстроя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Дым окутал территорию комплекса «Олимпийские надежды». Возгорание случилось 24 сентября по адресу: улица Мебельная, дом 33А. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 13:17. К месту происшествия оперативно выехали 12 спасателей на трех спецмашинах. На территории комплекса «Олимпийские надежды» горели две бытовки на площади 24 кв. метра.

красногвардейский район новости СПб пожар происшествие санкт-петербург


 

Новости партнеров
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге проверит условия содержания подростка в СИЗО
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге проверит условия содержания подростка в СИЗО
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
На Конной нашли труп с загипсованной рукой и с татуировкой «Бухара»
На Конной нашли труп с загипсованной рукой и с татуировкой «Бухара»
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Среднеохтинском загорелась кухня
Вильфанд пообещал золотую осень с 27 сентября
Двое пострадали в пожаре на Пионерстроя
МВД намерено усилить контроль за прибывающими в Россию мигрантами
Отдельным категориям бюджетников поднимут зарплату с 1 октября
Усик единогласным решением судей победил Джошуа и стал новым чемпионом мира
В Пулково задержали три авиарейса 26 сентября
Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем