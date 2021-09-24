Пожар на территории комплекса «Олимпийские надежды» на Мебельной потушили

Пожар на Мебельной улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Пожар на Мебельной улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Приморском районе Петербурга произошел пожар. Дым окутал территорию комплекса «Олимпийские надежды».

Возгорание случилось сегодня, 24 сентября, по адресу: улица Мебельная, дом 33А. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 13:17. К месту происшествия оперативно выехали 12 спасателей на трех спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, на территории комплекса «Олимпийские надежды» горели две бытовки на площади 24 кв. метра.

В 13:41 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в результате пожара на Петроградке пострадала женщина.