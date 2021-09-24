В результате пожара на Петроградке пострадала женщина

В результате пожара на Петроградке пострадала женщина
На набережной реки Карповки, д. 30, загорелась четырехкомнатная коммунальная квартира. Фото: google.com/maps

Утром 24 сентября в Петроградском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого пострадал один человек.

Сообщение о возгорании поступило в 05:07. На набережной реки Карповки, д. 30, загорелась четырехкомнатная коммунальная квартира общей площадью 100 кв. метров.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в комнате площадью 14 кв. метров горела обстановка на площади 7 кв. метров.

Справиться с огнем удалось в 05:42.

В результате происшествия пострадала женщина. Ее госпитализировали в больницу.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 19 человек личного состава.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ночь на 23 сентября в Лужском районе Ленобласти произошел пожар.

Петроградский район пожар происшествия


 

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