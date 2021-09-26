В РПЦ заявили, что кампания по продвижению вакцинации от COVID-19 в России провалилась

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что кампания по продвижению прививки от ковида в России провалилась.

Он считает, что россиян не удалось убедить в необходимости вакцинации. Алфеев обратил внимание на то, что до сих пор привито меньше трети жителей России. По его словам, не удалось убедить россиян в важности вакцинации для спасения жизни близких людей. Об этом сообщает «Россия 24».

Митрополит сам переболел ковидом и поставил после прививку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудник Роспотребнадзора Александр Горелов объяснил, при каком условии ковид может стать сезонным заболеванием. Он уверен, что это случится при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, а он состоит из двух составляющих — поствакцинального и естественного. Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60%, сейчас в мире не обсуждаются.