В воскресенье Петербург ожидают кратковременные дожди

В воскресенье Петербург ожидают кратковременные дожди
Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, порывистый. Фото: Baltphoto

Сегодня, в воскресенье, 26 сентября, ожидаются кратковременные дожди и растущее атмосферное давление. Об этом заявил метеоролог «Центра ФОБОС» Михаил Леус.

Погода станет определяться тыловой частью ушедшего в центр североатлантического циклона. Такая ситуация обещает скорые приятные перемены в атмосфере. Об этом сообщает Леус на своей странице в Instagram.

Температура воздуха в Петербурге ожидается 11-13 градусов со знаком плюс. В Ленобласти 9-14 градусов тепла. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с понедельника в европейскую часть России придет золотая осень, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, установится «мощный, хорошо выраженный антициклон». Новая неделя начнется облачно, возможен небольшой дождь.

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