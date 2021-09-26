Спасатели отправились на Эльбрус за телами погибших альпинистов

Спасатели отправились на Эльбрус за телами погибших альпинистов
Работу спасателей на Эльбрусе осложняют сильные порывы ветра, метель и низкая температура воздуха. Фото: скриншот видео Instagram

22 спасателя отправились за телами погибших в ночь на 24 сентября на Эльбрусе альпинистов.

В операции принимает участие высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС в количестве 22 человек. Как сообщает Эльбрусский поисковый отряд, их работу осложняют сильные порывы ветра, метель и низкая температура воздуха.

«Спасатели выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел погибших в ночь с 23 на 24 сентября, которые находятся на седле», — говорится в сообщении в Instagram.

Ранее на Эльбрусе группа из 19 человек запросила помощь у МЧС из-за ухудшения погодных условий. Они находились на высоте 5400 метров. Из группы погибли пятеро, у спасенных сильное обморожение и переломы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что помощник гида рассказал о произошедшем при восхождении на Эльбрус.

альпинисты мчс погибшие спасатели эльбрус


 

Новости партнеров
На Конной нашли труп с загипсованной рукой и с татуировкой «Бухара»
На Конной нашли труп с загипсованной рукой и с татуировкой «Бухара»
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели отправились на Эльбрус за телами погибших альпинистов
В Кремле пообещали мудро ответить на возможные санкции США
В Петербурге увеличились цены на съемное жилье
Число смертей от COVID-19 в России за неделю оказалось максимальным
Пять автомобилей пострадало в ДТП на Стачек
Дорожный рабочий погиб под колесами авто на востоке КАД
Беглов приехал в Ашхабад на 30-летие независимости Туркменистана
Жителей Ленобласти в понедельник ждет дождливая погода