Спасатели отправились на Эльбрус за телами погибших альпинистов

Работу спасателей на Эльбрусе осложняют сильные порывы ветра, метель и низкая температура воздуха. Фото: скриншот видео Instagram

Работу спасателей на Эльбрусе осложняют сильные порывы ветра, метель и низкая температура воздуха. Фото: скриншот видео Instagram

22 спасателя отправились за телами погибших в ночь на 24 сентября на Эльбрусе альпинистов.

В операции принимает участие высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС в количестве 22 человек. Как сообщает Эльбрусский поисковый отряд, их работу осложняют сильные порывы ветра, метель и низкая температура воздуха.

«Спасатели выдвинулись на Эльбрус для транспортировки тел погибших в ночь с 23 на 24 сентября, которые находятся на седле», — говорится в сообщении в Instagram.

Ранее на Эльбрусе группа из 19 человек запросила помощь у МЧС из-за ухудшения погодных условий. Они находились на высоте 5400 метров. Из группы погибли пятеро, у спасенных сильное обморожение и переломы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что помощник гида рассказал о произошедшем при восхождении на Эльбрус.