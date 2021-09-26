Песков рассказал об охране Путина на отдыхе в тайге

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как обеспечивается безопасность Владимира Путина на отдыхе в тайге.

Представитель Кремля оправдал безопасность главы государства, который уехал на отдых в тайгу вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, словами «медведь видит, что это Путин». Об этом Песков заявил в эфире телеканала «Россия».

«Ну и потом, медведь же видит, что это Путин…», — заявил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, вопросом безопасности президента занимаются специальные люди. Тем не менее, как отметил спикер Кремля, «дикую природу никто не может обуздать».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маралы чуть не сбили автомобиль Путина в сибирской тайге. Он пошутил, что животным следовало бы выступать на Олимпийских играх.