Маралы чуть не сбили автомобиль Путина в сибирской тайге

Маралы чуть не сбили автомобиль Путина в сибирской тайге
Президент России Владимир Путин во время отдыха в тайге оказался впечатлен маралами. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время отдыха с министром обороны Сергеем Шойгу в тайге управлял катером, побывал на рыбалке и встретил маралов.

Российский лидер отдохнул на Дальнем Востоке. Как сообщил телеканал «Россия 24», особе внимание Путина привлекли маралы. Он пошутил, что животным следовало бы выступать на Олимпийских играх.

«Чуть нас не сбили», — рассказал президент.

Рыбалка прошла успешно, лидеру РФ и министру обороны удалось поймать крупную щуку. К вечеру Путин устроился в палатке, где его спутники увидели «камин».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин прокомментировал слова Жириновского о возобновлении ссылок в Сибирь. По его словам, для развития Дальнего Востока нужны квалифицированные специалисты.

влдаимир путин сергей шойгу тайга


 

Новости партнеров
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
Пенсионерка получит компенсацию за то, что ей на голову упал доводчик
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
В СИЗО-1 заключенный задушил полотенцем другого заключенного
Домушники Петербурга ликуют: в город нагрянули менеджеры
Домушники Петербурга ликуют: в город нагрянули менеджеры "Газпрома"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Маралы чуть не сбили автомобиль Путина в сибирской тайге
Воля попросил Бузову отменить юбилейный концерт
Иммунолог рассказал об особенностях новой волны COVID в России
Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП с такси на Ленинском
Спасатели предупредили жителей Ленобласти о тумане в начале рабочей недели
Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за разводки моста через Свирь
Пьяный водитель каршеринга устроил ДТП на Вербной и попытался сбежать
Частная медицина Петербурга взяла цифровой курс