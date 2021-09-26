Маралы чуть не сбили автомобиль Путина в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин во время отдыха в тайге оказался впечатлен маралами. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время отдыха в тайге оказался впечатлен маралами. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время отдыха с министром обороны Сергеем Шойгу в тайге управлял катером, побывал на рыбалке и встретил маралов.

Российский лидер отдохнул на Дальнем Востоке. Как сообщил телеканал «Россия 24», особе внимание Путина привлекли маралы. Он пошутил, что животным следовало бы выступать на Олимпийских играх.

«Чуть нас не сбили», — рассказал президент.

Рыбалка прошла успешно, лидеру РФ и министру обороны удалось поймать крупную щуку. К вечеру Путин устроился в палатке, где его спутники увидели «камин».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин прокомментировал слова Жириновского о возобновлении ссылок в Сибирь. По его словам, для развития Дальнего Востока нужны квалифицированные специалисты.