Путин прокомментировал слова Жириновского о возобновлении ссылок в Сибирь

Президент России Владимир Путин ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о возобновлении ссылок в Сибирь.

Российский лидер отверг идею Жириновского об обеспечении Сибири трудовыми ресурсами за счет ссыльных. Президент уверен, что подобная инициатива не принесет никакой пользы и не будет работать.

«Наверное, это не наш метод», — заявил глава государства.

Как сообщил ТАСС, Путин также указал на чрезмерную жестокость такого метода наказания. И заключил, что для развития Дальнего Востока нужны квалифицированные специалисты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Жириновский призвал закрыть границы и дождаться спада заболеваемости COVID-19.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 22 041 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии болезнь подхватили 7 398 415 человек, скончались 203 095 граждан.