Спасатели потушили гараж в Горелово

В воскресенье, 26 сентября, Красносельском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 18:59 мск. Очевидцы заметили дым в поселке Горелово на Заречной улице. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, горел гараж размером 3х6 метров выгорел на площади 5 квадратных метров. Справиться с огнем удалось 19:44.
Информации о пострадавших не поступало.
В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в двухкомнатной квартире.