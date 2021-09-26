Спасатели потушили гараж в Горелово

На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В воскресенье, 26 сентября, Красносельском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 18:59 мск. Очевидцы заметили дым в поселке Горелово на Заречной улице. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, горел гараж размером 3х6 метров выгорел на площади 5 квадратных метров. Справиться с огнем удалось 19:44.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петродворцовом районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар в двухкомнатной квартире.