Грузовик врезался в цистерну с битумом на «Коле»

В воскресенье, 26 сентября, на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика.

«Грузовик Дикси влетела в цистерну с битумом на 177 км Мурманского шоссе в сторону Лодейного поля», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, грузовик компании «Дикси» догнал попутно двигавшуюся цистерну с битумом. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что от удара кабина фургона оказалась смятой. Информации о пострадавших не поступило.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Петербурга днем в воскресенье произошла авария, в которой пострадали пять машин. Один из автомобилей перевернулся.