К месту ДТП на пересечении Демьяна Бедного и Луначарского прибыли две скорые

К месту ДТП на пересечении Демьяна Бедного и Луначарского прибыли две скорые
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 26 сентября на пересечении Демьяна Бедного и Луначарского прибыли две скорые произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить легковой автомобиль Volkswagen и такси. На место происшествия прибыли две машины скорой помощи.

«Такси и Фольксваген столкнулись на пересечении Демьяна Бедного и Луначарского. Кто кому не уступил непонятно. Все живы, но скорые аж 2 на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы писали о том, что в Кировском районе Петербурга днем в воскресенье произошла авария, в которой пострадали пять машин. Один из автомобилей перевернулся.

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