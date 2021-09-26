Названы продукты, из-за которых может начаться мигрень

Заведующая консультативно-диагностическим центром, врач-невролог московской больницы №29 им. Н.Э. Баумана Татьяна Вон перечислила продукты, употребление которых может вызвать мигрень.

«Мигрень — это генетическое заболевание, оно передается по наследству <…> Есть продукты, которые вызывают приступ мигрени — это алкоголь, шоколад, кофе, цитрусовые», — рассказала она.

По словам врача, спровоцировать мигрень могут также недостаток сна, смена погоды и голод, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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