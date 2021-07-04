Терапевт рассказал, как победить головную боль без таблеток

Терапевт назвал способ справиться с головной болью без таблеток. Фото: pixabay

Терапевт назвал способ справиться с головной болью без таблеток. Фото: pixabay

Жителям России рассказали, как можно справиться с головной болью без помощи медикаментов. Однако уточнили, что есть случаи, в которых стоит немедленно посетить доктора.

Врач-терапевт Михаил Когтев в беседе с РИА Новости объяснил, что есть первичные и вторичные головные боли.

В первом случае боль появляется сама по себе. Во втором же болезненные ощущения связаны с какими-то заболеваниями.

По словам доктора, в случае с первичными головными болями можно обойтись без таблеток. Неприятные ощущения зачастую случаются из-за стрессов, переживаний, депрессий.

Однако, по мнению терапевта, мигрени без специфической терапии уже не преодолеть. Головная боль может возникать из-за сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, инсульта.

При этом, если мигрень сопровождается тошнотой, то необходимо незамедлительно обратиться к за помощью в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что врач назвал смертельную опасность головной боли.