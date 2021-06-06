Врач назвал смертельную опасность головной боли

Головную боль могут вызывать самые разнообразные явления, от недосыпа до употребления в пищу сосисок. Фото: pixabay.com

Головную боль могут вызывать самые разнообразные явления, от недосыпа до употребления в пищу сосисок. Фото: pixabay.com

Заведующий нейрохирургическим отделением Московского научно-исследовательского онкологического института Антон Зайцев рассказал о симптомах опухоли мозга.

Он отметил, что головная боль, преимущественно по утрам, чаще всего является признаком онкологического заболевания, но это не единственный симптом.

«Это общемозговая симптоматика — головная боль, головокружения, тошнота, рвота; и очаговая симптоматика, когда у пациентов возникают проблемы с произношением слов, пониманием слов, возникает слабость в конечностях», — рассказал врач радиостанции «Говорит Москва».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, какая головная боль должна стать поводом обратиться в больницу. Доктор Мясников заявил в эфире «Россия 1», что человеку стоит идти ко врачу, если он просыпается от головной боли, которая сопровождается изменением неврологических симптомов.