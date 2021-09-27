Искусственный интеллект может предсказывать смерть от ковид

Результаты лечения COVID-19 через 24 и 72 часа с момента первоначального обращения в отделение неотложной помощи можно прогнозировать.

В специализированном журнале Nature Medicine опубликована статья о возможностях искусственного интеллекта для оценки клинических исходов у пациентов с COVID-19.

Как рассказывают авторы исследования, ими были использовали данные из 20 институтов по всему миру. С помощью метода «федеративного обучения» моделей искусственного интеллекта эти данные были объединены в единую систему EXAM. Она прогнозирует будущие потребности в кислороде у пациентов с симптомами COVID-19, используя показания жизненно важных систем, лабораторные анализы и рентген грудной клетки.

«Для прогнозирования лечения искусственной вентиляцией легких или смерти через 24 часа в крупнейшем независимом испытательном центре EXAM достиг чувствительности 0,950 и специфичности 0,882», — сообщают авторы эксперимента.

Модель протестировали на пяти континентах, и она доказала свою надежность и универсальность.

«Наша гипотеза заключалась в том, что EXAM будет работать лучше, чем местные модели, и будет лучше распространяться на системы здравоохранения», — считают ученые.

Еще одно преимущество нового метода – в возможности использовать его при неподтвержденном диагнозе COVID-19, еще до получения врачом результатов анализов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, пандемия COVID-19 уже унесла жизни почти 5 миллионов человек на планете.

Большинство смертей от этой инфекции были зафиксированы среди невакцинированных. Об этом заявляли официальные представители ВОЗ.

По последним данным, опубликованном на портале стопкоронавирус.рф, в нашей стране было выявлено более 22 тысяч случаев заражения за сутки. За последние 24 часа выздоровело 13,6 тысяч человек, 805 человек скончались.

Масштабная вакцинация в России проходит с января. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».