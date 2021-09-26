Ford Focus застрял на трамвайных путях на Ярослава Гашека

В воскресенье, 26 сентября, во Фрунзенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки.

По словам очевидцев, легковушка каким-то образом оказалась на трамвайных путях на улице Ярослава Гашека. В результате инцидента движение трамваев остановилось.

«Казалось, что уже ничто не может помешать трамваю доехать до метро Купчино одну остановку по прямой…Но нашлись индивидуумы, кто непонятно, зачем, как и почему залез на трамвайные рельсы на улице Ярослава Гашека между перекрёстком Малой Балканской и Купчинской. Колонна трамваев ждёт решения», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее мы писали о том, что в Кировском районе Петербурга днем в воскресенье произошла авария, в которой пострадали пять машин. Один из автомобилей перевернулся.