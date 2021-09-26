У берегов Филиппин зафиксировали землетрясение

У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение было зафиксировано в 17.12 по времени UTC (20.12 мск). Эпицентр находился в восьми километрах к западу от населенного пункта Талисей. Сейсмологи зафиксировали активность на глубине 98,4 километра.

Информации о пострадавших не поступало. О повреждении инфраструктуры и разрушениях также не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.