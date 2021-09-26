Посол России рассказал об ожиданиях по «Северному потоку-2» после выборов в бундестаг

Посол России рассказал об ожиданиях по «Северному потоку-2» после выборов в бундестаг
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Посол России в Германии Сергей Нечаев считает, что политическая конъюнктура после формирования нового правительства ФРГ не окажет влияния на ситуацию с «Северным потоком — 2».

«…заключённые договоры надо выполнять, невзирая на соображения политической конъюнктуры», — цитирует его ТАСС.

Накануне президент компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что возведение газопровода «Северный поток – 2» полностью закончено.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

газопровод северный поток - 2 ФРГ


 

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