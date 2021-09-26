Глава СК поручил доложить о ходе проверки отравления детей в Таганроге

Глава СК поручил доложить о ходе проверки отравления детей в Таганроге
Бастрыкин взял дело на личный контроль. Фото: Администрация Президента

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки отравления шестерых детей парами хлора в бассейне в Таганроге.

Ход проведения процессуальной проверки поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Напомним, шесть детей госпитализировали с признаками отравления парами хлора в Таганроге в Ростовской области.

26 сентября в одном из культурно-оздоровительных комплексов Таганрога у детей резко ухудшилось самочувствие.

Сейчас проводится доследственная проверка. Следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и родственников пострадавших.

По информации СК по региону, взяты пробы воды на санитарно-химические и микробиологические показатели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате аварии на очистных сооружениях канализации десять человек скончались. В реанимации находятся четверо пострадавших.

Александр Бастрыкин ск таганрог


 

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