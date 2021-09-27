В результате ДТП в Дагестане погибли четыре человека

В аварии погибли четыре человека. Фото: Baltphoto

В аварии погибли четыре человека. Фото: Baltphoto

В Дербентском районе Дагестана произошло ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей.

В результате происшествия погибли четыре человека погибли и трое пострадали.

Дорожный инцидент случился между населенными пунктами Мамедкала и Дагестанские Огни Дербентского района. Там столкнулись грузовик и две легковушки.

Одного из пострадавших госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в воскресенье, 26 сентября, на дорожной развязке между посёлками Кирилловское и Пушное произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля.