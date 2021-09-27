Глава YouTube пообещала сделать все возможное для работы сервиса в России

Глава YouTube пообещала сделать все возможное для работы сервиса в России
Комментировать вопрос о том, удалял ли YouTube видео по запросу российских властей, глава YouTube Сюзан Воджицки отказалась. Фото: unsplash

Глава YouTube Сюзан Воджицки рассказала о работе платформы в России.

Так, она отметила, что в компании действительно хотят быть уверены, что работают и обслуживают людей настолько, насколько это возможно. И если доходит до проблем с правительством, они всегда будут делать все возможное, чтобы их разрешит, обратила внимание Воджицки. Она объяснила, что при работе с властями видеосервис должен учитывать множество факторов, в том числе местные законы и текущую ситуацию. Об этом сообщает Bloomberg.

Комментировать вопрос о том, удалял ли YouTube видео по запросу российских властей, Воджицки отказалась.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что отечественный мультфильм «Маша и Медведь» набрал более 100 миллиардов просмотров на платформе YouTube. На это ему потребовалось 10 лет. Пять каналов мультфильма — русский, украинский, испанский, английский и португальский получили бриллиантовые кнопки платформы.

YouTube законы правительство работа Россия


 

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